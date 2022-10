Novinarki brez dlake na jeziku o stanju na nacionalni televiziji

Pripravili sta ga raziskovalni novinarki RTV Slovenija Nataša Markovič in Eugenija Carl. Osrednji del dogodka je bila predstavitev pesniške zbirke Nataše Markovič z naslovom #NAKLJUČNIKI, nadaljevanje večera pa je bilo bolj družbeno-kritično obarvano. Novinarki sta spregovorili o aktualnih razmerah v njunem delovnem okolju, ki ga sedaj spremlja cela Slovenija, o raziskovalnem novinarstvu, o zaupanju vanj ter o pomembnosti pogumne drže in etike. Pogovor je povezovala znana slovenska voditeljica Pia Pustovrh.

Nataša je prebrala nekaj pesmi iz svoje zbirke.

Pesniška zbirka Nataše Markovič vključuje 18 njenih pesmi ter 8 pesmi njenega očeta in 9 krajših, ki jih je napisala babica. Strast do pisanja in pritiski v službi so zlahka vodili njen svinčnik. V pesmih se poleg globoke ljubezni do moža, čuti tudi malce melanholičen pridih želje po nečem boljšem oz. po iskanju boljšega.

Eugenija Carl, ki se kot novinarka že dolgo bori za pravico ogoljufanih, nemočnih in pomoči potrebnih, raziskuje in obelodani razne sumljive in netransparentne zgodbe politikov in gospodarstvenikov, skratka, deluje v javno dobro. Novinarki sta v zasebnem življenju že dolgo dobri prijateljici, zato si lahko delita in skupaj 'rešujeta' sedanjo krizo na RTV, ki se je dotaknila mnogih novinarjev, še posebej tistih 38, ki so dobili opomin pred odpovedjo službe.

Nataša Markovič, Eugenija Carl in povezovalka večera, Pia Pustovrh.

Ljudem želita predstaviti dejansko stanje na nacionalni televiziji, katero pravita, je rešljivo le s pomočjo javnosti, nikakor pa s poseganjem politike, saj je ravno ta prinesla skorajšen razpad le-te. Zaradi vsakodnevne, hvale vredne javne borbe za RTV, v zasebnem življenju dobivata tudi mnoge grožnje, tako zasebne kot do otrok in družine. Pa vendar ju to ne ustavi, saj ju družini zelo podpirata. Mnogi novinarji, ki so se v začetku izpostavili, se sedaj umikajo iz boja, saj so osebne stiske ob grožnji z odpovedjo delovnega razmerja, velike. Zato novinarki prosita za podporo javnosti.

Večer je kljub, na momente težki debati, v kateri so sodelovali mnogi gostje, minil v prijetnem vzdušju in končnem nazdravljanju na boljše čase.