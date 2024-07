Novinar 24ur razkril, kar so snemalci spretno skrili (FOTO)

Da kamere pokažejo le tisto, kar snemalci in producenti hočejo, že vemo, a vseeno se vsakič znova od srca nasmejimo, ko vidimo, kakšno takšno razkritje. Novinar komercialne televizije Anže Božič, ki večinoma poroča o političnem dogajanju, je med javljanji vedno do podrobnosti urejen – poroča v obleki in s kravato.

V teh vročih dneh pa takšna oblačila niso najbolj udobna. A Anže se je znašel, saj ve, da se na televiziji vidi le tisto, kar prikažejo. Zgoraj je torej oblečen v srajco, suknjič in kravato, spodaj pa si je privoščil nekoliko bolj sproščen in poletju primeren slog.

Sicer pa Božič ni prvi, ki je priznal, da se včasih spodnji del ne ujema z zgornjim.