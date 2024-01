Nova slovenska serija na POP TV: "Kot se za pravo telenovelo spodobi, se zaljubita na prvi pogled"

V seriji je Gaja Lara, mlada okoljevarstvenica, zavezana trajnosti, ki si želi izboljšati svet, Matej pa je Mark, študent medicine, ki ga čaka uspešna karierna pot na družinski kliniki, tu pa je še skrivnosten dogodek iz preteklosti. Predvidevam, da se vajina lika zaljubita, a kot Romeo in Julija nista najbolj prava drug za drugega, imam prav?

Gaja: Seveda. Dobra stara klasika, ki nikoli ne razočara, ne glede na to, kolikokrat je bila že uporabljena. (smeh)

Matej: Lara in Mark se, kot se za pravo telenovelo spodobi, zaljubita na prvi pogled. A ne gre vse gladko, saj ju ločuje veliko dejavnikov. Lara je žal že zasedena, Mark pa bi se težko spustil v resno zvezo, saj ga muči travmatična izkušnja iz preteklosti.

Zakaj je takšen Romeo in Julija zaplet v serijah tako pogost, zakaj nas že stoletja zanima in pritegne?

Gaja: Prepovedane stvari so vedno privlačne. Ustvarjajo napetost, vznemirjenje, gledalca držijo v pesti. Poleg tega je vsak od nas vsaj enkrat v življenju doživel podobno izkušnjo in zato vemo, kako intenzivni so lahko takšni odnosi in čustva, ki se v njih porajajo.

Matej: Ker je ljubezen najmočnejša sila na svetu. Vsi se najlažje in najhitreje poistovetimo z njo. Kot je rekel Albert Einstein: »Za ljubezen živimo in umremo.«

Gaja: Ko sem bila mlajša, nisem marala morja. Grozno mi je bilo, kadarkoli smo šli z družino na morje, vedno sem čakala, da bo konec počitnic. (smeh) No, pozneje se je to zelo spremenilo.

Oba dobro poznamo s televizijskih zaslonov. Matej je igral v Najinih mostovih, zdaj vas bomo videli v Življenjih Tomaža Kajzerja, Gaja je igrala v Eni žlahtni štoriji, Têlenoveli in seriji V imenu ljudstva. Kaj serijo Skrito v raju dela drugačno od tega, kar smo že videli?

Matej: Najbolj opazno in za gledalce privlačno bo gotovo to, da se dogaja na morju, v kampu. Zaradi tega bo zelo mamljiva. Le kdo ne bi sredi zime gledal poletne serije. Zelo zanimiv pa je tudi glavni zaplet, ki ga žal ne smem izdati, saj bi gledalcem uničil napetost.

Gaja: Ne vem, kakšen bo na koncu izdelek, lahko pa povem, da smo se trudili, da bi s to serijo stopili korak naprej od prejšnjih telenovel. Žanr je seveda tak, kakršen je, in mu pritičejo določene zakonitosti. A vseeno smo se znotraj danega okvira trudili narediti dialoge čim bolj življenjske, igro čim bolj naravno … Kar je pri tej seriji drugačnega, sta močna ekipa mladih igralcev, ki sceno naredi osvežujočo, in seveda morska atmosfera. Večino eksterierjev smo, vsaj v prvi sezoni, namreč snemali na morju.

FOTO: POP TV

Oba sta torej že okusila prepoznavnost, ki jo prinese pojavljanje na televiziji. Vama godi ali vaju moti?

Matej: Oboje. Zelo mi polepšajo dan trenutki, ko me na ulici ustavijo ljudje in mi čestitajo za dobro odigrano vlogo. Ali na primer iskrena sporočila na instagramu, kjer še vedno dobivam čestitke z vsega sveta za vlogo v filmu Posledice. Pridejo pa dnevi, ko me prepoznavnost moti in mi ne ustreza, da se ljudje ozirajo za mano ter vzklikajo ime aktualnega lika, ki ga takrat igram. To so ponavadi trenutki, ko grem v naravo, kjer bi si želel samo miru in biti sam s sabo. A nimam kaj, vsaka medalja ima dve plati.

Gaja: Jaz se ne ukvarjam s prepoznavnostjo, imam preveč drugega dela. (smeh)

Pred leti so bile serije, kakršna je Skrito v raju, stalnica na naših televizijah, zdaj jih že nekaj časa ni. Jih gledalci pogrešajo?

Gaja: Ja. Glede na to, da je bila njihova gledanost ogromna, mislim, da gledalcem kar manjkajo.

Matej: Bi rekel, da jih. Zaradi melodramatične strukture privabljajo širok krog gledalcev, ki lahko zelo hitro pobegnejo pred rutino vsakdana. Mnogi celo komaj čakajo večer, da bo na sporedu nov del.

V seriji bomo videli še nekaj mladih igralcev, kako je bilo torej na snemanju? Kot na počitnicah z nekdanjimi sošolci?

Matej: Tako nekako, ja. Včasih smo se res počutili, kot da smo v šoli v naravi. (smeh) Sicer je bilo snemanje za naju z Gajo precej naporno, saj sva snemala skoraj vsak dan po 12 ur. Ko smo končali, vsaj meni ni bilo veliko do druženje, saj me je čakalo novih 30 strani teksta, ki sem se ga moral naučiti za naslednji dan. So pa prišli tudi dnevi, ko sva bila prosta. Takrat sem navadno skoraj ves dan preležal v viseči mreži in se učil tekst. Zelo rad pa sem šel tudi supat do sosednjega zaliva.

Gaja: No, čeprav smo bili na morju, sneman­je niti približno ni bilo počitniško. (smeh) Zelo smo garali. Zelo. Ampak je bilo zaradi morja in čudovite ekipe vse skupaj lažje, kot če bi snemali v drugačnih okoliščinah.

FOTO: POP TV

Kaj pa gledalci, če pogledata svojo generacijo, ali spremljajo takšne serije oziroma sploh televizijo in tradicionalne medije?

Gaja: Mislim, da ne. Moja generacija veliko bolj spremlja tuje spletne platforme in serije, česar jim ne gre zameriti, ker so vseeno kar nekaj korakov pred našimi.

Matej: Dnevne serije so še vedno med najbolj gledanimi domačimi vsebinami in verjamem, da jih občasno spremljajo tudi mladi. Mogoče ne ravno na rednem sporedu, temveč z zamikom ali na Voyu. Kar pa zadeva televizijo nasploh, mislim, da je mladi ne spremljamo več toliko kot včasih. Tudi sam nisem naročen na programe. Televizor imam samo za gledanje serij in filmov prek platform, kot so Netflix, HBO in Voyo.

Ker se serija dogaja v kampu, me zanima, ali imata tudi vidva kakšen res lep spomin na najstniška morska druženja, simpatije.

Matej: Kot otrok sem oboževal kampe. Tam sem preživel res najlepše trenutke svojega otroštva. Nikoli mi ni bilo dolgčas, saj sem spoznal ogromno vrstnikov, s katerimi smo se cele dneve družili, hodili na razne animacije in vsak večer igrali družabne igre. Predvsem pa sta mi bila všeč občutek skupnosti, ki se vzpostavi v kampu, in stik z naravo. Zdaj v kampe ne zahajam več, saj se mi zdi, da so izgubili svoj čar. Malo jih je ostalo neokrnjenih, vedno bolj se posega v naravo, gradi glampinge, cene pa so celo višje, kot če bi najel apartma. ​

Kolikokrat doslej sta skupaj stala na odrskih deskah?

Gaja: Na odrskih deskah sva skupaj stala dvakrat, pred kamero pa tudi dvakrat.

Matej: Trenutno igrava skupaj v dveh predstavah. Peter Pan in Skrivno društvo KRVZ. In v obeh igrava zaljubljenca. Tako da nekaj očitno je na tej kemiji. (smeh)

Kaj vaju v gledališču čaka v novem letu?

Gaja: Po novem letu me trenutno čakata dva nova procesa, najprej v Anton Podbevšek Teat­ru, potem pa v Mini teatru. In seveda že ustaljene predstave, kot so Dnevnik Ane Frank, Snežena sestra, Peter Pan, Skrivno društvo KRVZ ...

Matej: Glede novih projektov sem še v dogovorih. Me pa čakajo številne ponovitve predstav Pod svobodnim soncem, ki je ko­produkcija SNG Nova Gorica, SNG Maribor in Cankarjevega doma. V Lutkovnem gledališču redno igramo Čarovnika iz Oza ter že prej omenjenega Petra Pana in Skrivno društvo KRVZ. Tu je še muzikal Kresna noč, spomladi pa se v MLG spet vrača predstava Olje črne kumine.

In kaj na filmu in televiziji?

Gaja: Na televiziji nadaljujemo snemanje mladinske oddaje Krompir, katere voditeljica sem, in skečev pri mladinski oddaji Osvežilna fronta.

Matej: Kot ste že prej omenili, na prvi program kmalu prihaja serija Življenja Tomaža Kajzerja. Prva sezona je bila nekaj najboljšega, kar je doslej naredila nacionalna televizija, in vesel sem, da sem bil lahko del druge sezone. Sem pa tudi že v pripravah na nov film z Anžetom Grčarjem, snemati ga začnemo prihodnji mesec.