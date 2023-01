IGRALKA

Mama in sestri so junakinje Gaje Filač

Čeprav je še zelo mlada, ima jih nekaj čez dvajset, je lepa temnolaska sodelovala pri številnih odmevnih projektih v gledališču, filmu in na televiziji. Absolventka AGRFT, ki smo ji v minuli sezoni lahko ploskali v Lutkovnem gledališču Ljubljanskem, Prešernovem gledališču v Kranju, SNG Drama Ljubljana, nanizanki V imenu ljudstva in drugih projektih, pravi, da zagotovo ne bi bila tako uspešna brez pomoči in podpore najbližjih. Predvsem mame Franje, ki je njo in sestri Sašo in Andrejo vzgojila v srčna, delovna, ustvarjalna in poštena dekleta.