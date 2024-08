Nov udarec za TV Slovenija: zapušča jih še ta znani obraz ...

V Dnevniku se je predvajal zadnji prispevek, ki ga je za RTV pripravil rimski dopisnik Janko Petrovec. Svojo bazo v Italiji zapušča po osmih letih, od koder je ažurno poročal, hkrati pa posnel nešteto dragocenih reportaž o bolj in manj znanih italijanskih krajih in njihovih prebivalcih, piše Večer.

Slovo je naznanil na svojem Facebookovem profilu, kjer je zapisal:

»Grozno veliko odgovornost čutim, da bi ob koncu osmih rimskih let in po vsem, kar sem doživel tudi po vaši zaslugi, napisal nekaj kunštnega, pa da bi si ljudje zapomnili. Ampak glava je - takole med pol praznimi in pol polnimi škatlami selitve - puhlo prazna, izčrpana od slovesa in otopela od miline juga, ki ga zapušča. Zato le - hvala za zaupanje sodelavcev, za zvesto in požrtvovalno spremstvo Iris Rupnik ter za zanimanje gledalcev in poslušalcev.«

Svojo zgodbo je zaključil z reportažo o sedmih rimskih gričih. »Stotino nedeljskih in stotino drugih reportaž ter na tisoče javljanj in prispevkov kasneje, se je tudi ta krog sklenil. Ostane mi samo še, da se vam ter snemalki Iris Rupnik zahvalim za pozornost in zaupanje. Pa nasvidenje,« je dejal.

S septembrom bo prevzel mesto odgovornega urednika Radia Koper.