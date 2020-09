Noro: to so radijci počeli v čast Pogačarja in Rogliča (FOTO)

Na kolesu za naša junaka FOTO: Hitradio Center

Naso se odzvali tudi voditelji Hitradia Center. Ne samo, da so bili v ponedeljke oblečeni v nekaj rumenega, ves program so brez prekinitve vodili na kolesu. V studiu so imeli sobno kolo, na katerem je bila sprogramirana ena od etap dirke po Franciji, dolga 80 kilometrov.Prva sta sedla na kolo voditelja jutranjega šovain, dopoldne je s kolesarjenjem nadaljevalapa je bil tisti, ki je na kolesu naredil zadnje kilometre.Seveda brez težav ni šlo, saj se je med menjavo kolesarjev kolo resetiralo, zaradi česar se je izbrisalo kar nekaj prevoženih kilometrov in začeti je bilo treba znova. »V resnici smo prevozili vsaj še 20 kilometrov več,« je povedala simpatična Ana Praznik, ki je kolesarila največ, kar 4 ure.Vodenje programa na kolesu pa popestili še številni izzivi. Anabel je morala dostojno odpeti slovensko himno, Alen pa se je ves zadihan lomil ob naštevanju francoskih krajev, po katerih je potekala trasa Tour de France.