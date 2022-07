Nina Radi zaljubljena? Priznava, da je našla sanjskega moškega

Pred začetkom predvajanja nove sezone oddaje Sanjski moški se pojavlja veliko špekulacij in govoric o tem, kateri dve dekleti naj bi se znova pojavili v šovu in skušali osvojiti srce novega sanjskega. Kot povratnico v popov šov se omenja se tudi brhko Nino Radi, ki je po šovu Sanjski moški našla ljubezen v šovu Kmetija. A ljubezen, ki je vzklila pred kamerami ni trajala dolgo, po koncu šova so se Ninine in Ambroževe poti razšle.

Udeleženke prve sezone so skrivnostne, na vse govorice in na namigovanja odgovarjajo z novimi namigi. Nina Radi pravi, da se je v zadnjih mesecih zanjo veliko spremenilo, a čeprav bi rada vse povedala, za zdaj ne more. »Kdaj pa kdaj od navdušenja potočim solzo in sem enostavno iz srca hvaležna za vse, kar mi je življenje prineslo… Ljudje se tekom življenja, situacij in različnih izkušenj hočemo nočemo spreminjamo, izoblikujemo in ustvarimo nove poti. Važno pa je, da sledimo svojemu srcu in se vedno trudimo postati boljši,« je zapisala skrivnostna Nina.

Nina Radi pravi, da bi rada razkrila skrivnost, a je še ne more. FOTO: Posnetek Zaslona

V nadaljevanju je zapisala še, da je vedno govorila, da kjer je volja, tam je pot in da vse stvari potrebujejo svoj čas. Sodelovanje v šovu sanjski moški je označila za eno najlepših izkušenj v svojem življenju. »Leto dni nazaj, v sen izmed zadnjih oddaj sem povedala, da me moj sanjski moški čaka nekje zunaj in prav sem imela,« je zapisala Nina, ki je kot kaže končno našla srečo v ljubezni.

Lepotička je glede sanjskega, ki je osvojil njeno srce skrivnostna, je pa razkrila, da se trenutno potepa po Moldaviji.