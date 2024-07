Nina Osenar Kontrec se vrača se na male ekrane

Ta se na male zaslone vrača septembra, in sicer na Planet TV, Nina Osenar Kontrec pa je ob tem svojim spletnim prijateljem sporočila, da se že neizmerno veseli projekta, ki ji je sicer zelo blizu, saj ga je pred leti že vodila z Miho Brajnikom. V teh dneh si nabira moči ob morju in preizkuša večerne obleke, ki jih bo nosila v oddaji, hkrati pa vabi sledilce, da se opogumijo in prijavijo v televizijski šov.

»Mogoče se vidimo za kvartopirsko mizo že zelo kmalu,« je sporočila sledilcem. Gre za oddajo, v kateri imajo glavno besedo ženske. Štiri ženske, ki se borijo za denarno nagrado, za pokeraško mizo stavijo na sposobnosti svojih moških. Prepričane so, da je njihov partner najpametnejši, v najboljši formi in najmočnejši. Gre za zanimive izzive, moški pa se po najboljših močeh potrudijo upravičiti stavo, v kateri so na kocki njihova samozavest, moč ali vzdržljivost.