Nina Donelli z Maticem razkrila spol otročička na prav poseben način (FOTO)

Nina Vodušek, slovenska pevka iz Poljčan, ki poje izključno v hrvaškem jeziku in jo oboževalci poznajo pod imenom Nina Donelli, in 31-letni slovenski odbojkar Matic Videčnik, ki igra za ljubljanski klub ACH Volley in je član slovenske odbojkarske reprezentance, sta razkrila spol otročička.

Pred dobrim mesecem dni je slovenska pevka razkrila ime srčnega izbranca in prek družbenih omrežij sledilcem in sledilkam sporočila veselo novico, da pričakujeta otroka. »Prihaja dojenček, in vse, kar si trenutno želim, je, da bo dojenček zdrav.«

Tokrat sta bodoča oče in mama naredila še korak dlje in z objavo čudovitih fotografij sledilcem sporočila spol otroka. Nina je v angleškem jeziku ob njih kratko zapisala: »Trenutki razkrivanja spola.«

Pod objavo so se usule čestitke z emotikoni in pozitivnimi komentarji, objavljamo jih le nekaj. »Čestitke ob tako krasni novički, noooo«, »Čestitke«, »Njufuksaki«.

