Ne zgodi se vsak dan gorenjska veselica v Angliji

Britanski Henley na Temzi, ki velja za meko veslanja v Veliki Britaniji, je prijateljsko mesto našega Bleda. Kraja sodelujeta na različne načine, prijateljstvo zajema tudi predstavitve slovenske dediščine v Veliki Britaniji. Pred dnevi so tako v Henleyju ob slovenskem kozolcu pripravili piknik, ki ga že tradicionalno organizira tamkajšnja britansko-slovenska skupnost. S tem dogodkom so zaznamovali 30-letnico vezi med mestoma.

Nastopili sta Folklorna skupina Rudija Jedretiča Ribno in skupina Šuštarji, ki sta med Otočane ponesli slovensko besedo, pesem in ples, tam živečim Slovencem in Slovenkam pa tudi nekaj doma. »Tako daleč, pa smo srečali bivše sošolke, predvsem pa spoznali nove prijatelje!« je bil vesel blejski podžupan Iztok Pesrl. Pod njegovim vodstvom so folkloristi pripravili pravo gorenjsko veselico, ki jo je obogatil tudi slovenski pevski zbor, ki ga v Britaniji vodi Kaja Pečnik.

Člani Folklorne skupine Ribno so se zahvalili občini Bled in županu Toniju Mežanu, podžupanu Iztoku Pesrlu, direktorici občinske uprave Vesni Okršlar, direktorju Turizma Bled Blažu Vebru ter nekdanjemu županu Janezu Fajfarju, ki je blejsko delegacijo v Henleyju popeljal v veslaški muzej. Dogodka so se udeležili tudi župan mesta Henley in mestni svetniki s svojimi družinami in na povabilo folkloristov kljub prvotni zadržanosti celo zaplesali.