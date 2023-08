Ne boste verjeli, kdo je na Japonskem navijal za naše košarkarje (FOTO)

Slovenska košarkarska reprezentanca je danes zjutraj po našem času igrala še zadnjo pripravljalno tekmo za svetovno prvenstvo, ki se začenja 25. avgusta in bo potekal na Filipinih, Japonskem in v Indoneziji. Čeprav je bila tekma na Japonskem, so naše fante spodbujali tudi slovenski navijači. Med njimi je bil tudi pevec Anžej Dežan.

Anžej je na instagramu objavil več slik s tekme. Kot je videti na njih, je sedel zelo blizu klopi slovenske reprezentance. Tako blizu, da se zdi, da je lahko ujel prav vsako besedo naših košarkarjev na klopi.

Anžej Dežan na tekmi FOTO: Anžej Dežan

Anžej je sicer v preteklih tednih na instagramu že večkrat objavil posnetke z Japonske. Zdi se, da tam res uživa. Objavil je tudi video, v katerem zapoje v enem izmed barov. V njem Anžej, ki je pred leti zastopal Slovenijo na Evroviziji, ponovno pokaže, da ima velik talent za petje.