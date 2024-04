Novi mejnik vroče slovenske didžejke

Ob izidu nove skladbe z naslovom Body vroča slovenska didžejka pravi, da je žensko telo več kot le to. Ksenija Filipič, ki ji je preboj uspel s trdim delom, še vedno opravlja poklic učiteljice, ob tem pa osvaja tuje trge, po Evropi in Tajski je zdaj pripravljena še na Kitajsko. Za mnoge didžeje je povabilo na Kitajsko, ki ga je Slovenka prejela po nepozabnem nastopu v Space Plusu, največjem klubu v Bangkoku, kjer so jo opazili svetovno znani agenti, življenjska želja, ki pa se uresniči le redkim.

»Trenutno sem v procesu pridobivanja delovnega vizuma za Kitajsko, kar je zelo kompleksen postopek, agencija pa medtem že opravlja razgovore z večjimi klubi na Kitajskem, ki bodo znani v kratkem,« je skrivnostna didžejka. Kljub osupljivim dosežkom na mednarodni ravni pa Dj Xenia ostaja zvesta Sloveniji, ravno v teh dneh poteka njena vseslovenska turneja.

»Slovensko občinstvo me vedno znova pozitivno preseneti. Sploh so nepopisni občutki, ko me najbolj zvesti oboževalci spremljajo tudi v tujino, kar sem najbolj čutila na Kronplatzu v Italiji, kjer so na mojem nastopu prevladovali Slovenci. Občinstvo je zame zares velikega pomena, zato si z veseljem vzamem čas za slikanje, avtograme in klepet, tako v živo kot na družbenih omrežjih,« pravi energična didžejka.

Ob turneji po Sloveniji se vrstijo tudi nastopi po Evropi, Ksenija se je te dni vrnila iz Španije, kjer je nastopila v znanem klubu Queen. Posebno čast pa je naša didžejka doživela, ko si je nedavno delila oder z globalno ikono med didžeji Mikom Williamsom, in sicer na prestižnem Ultra Countdownu v Bratislavi.

»Mike je prijazen, dostopen in odprt kot večina pravih zvezdnikov, s katerimi sem do zdaj sodelovala, kar dokazuje njihovo veličino. Nastop z njim in druženje mi bosta ostala v zares lepem spominu,« pove Slovenka, ki je ob vsem skupaj v minulih dneh prejela še nominacijo na svetovno lestvico najboljših didžejk Djane top 100, že v prvih mesecih pa ji je med več tisoč kandidatkami uspel preboj med prvih 100 na svetu.