Natalija Verboten delila težko osebno izkušnjo (FOTO)

Slovenska pevkaje na materinski dan z javnostjo delila težko izkušnjo. Na družbenem omrežju je objavila svojo zgodbo o tem, kako težko je bilo zanjo, da je postala mama.Z možemsta starša dveh sinov, na materinski dan pa je razkrila, da pot do starševstva zanju ni bila samoumevna.Takole je zapisala na instagramu, kjer se je zahvalila tudi svojim staršem in partnerju:»Pred 11 leti sem prav na materinski dan naredila test nosečnosti in zagledala dve črtici. To, da sva postala starša, nama ni bilo dano kar samo od sebe. Imela sem precej zdravstvenih težav in da sva dobila otroka, je bilo potrebnega veliko truda in čustvene moči. Prva nosečnost se je žal končala s spontanim splavom. Starševstvo za naju še zdaleč ni bilo samoumevno. Ogromno stvari v življenju sem si lahko ustvarila s pridnostjo, v glasbi sem uspela z ogromno vztrajnosti in določeno mero talenta. Pri nekaterih stvareh pa ni vse odvisno od truda in talenta, če lahko tako rečem,« je Natalija spregovorila o splavu.Pevka je še zapisala, da si nikoli ni mislila, da je materinstvi lahko tudi zelo naporno. »Česa težjega – bolj odgovornega doslej v življenju še nisem počela, in to 24 ur na dan, 365 dni v letu, do konca življenja,« je napisala. »Odkar sem mama, še toliko bolj cenim in spoštujem ne le svoja starša, pač pa vse dobre starše in partnerje, ki jim z veliko mero ljubezni, spoštovanja, razumevanja, prilagajanja uspe dolga leta ohranjevati srečen zakon in družinsko življenje.«