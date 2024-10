Najmlajša evropska poslanka Zala Tomašič išče pripravnika! Takole si je privoščila Goloba (VIDEO)

Zala Tomašič je na tiktoku objavila posnetek, v katerem v šaljivem slogu sporoča, da išče pripravnika. V videu ne manjka zbadljivk na račun trenutne vlade. »Pri nas se dela tudi novembra,« je začela šaljivo, »in ravno od novembra naprej iščem pripravnika za v svojo pisarno.«

»Verjetno vas vse zanima, kaj vam nudimo. Računalnik, ki ni skrit nekje v skladišču, ampak te že čaka za tvojo mizo in ima tudi že delujoč operacijski sistem,« je zagotovila Zala. »Nasploh v naši pisarni vse dela,« je dejala, čemur sledi posnetek premierja Roberta Goloba, ki reče: »Kjer je Svoboda, ni 'štroma'.«

»Ampak bodite pripravljeni, ker se v Bruslju vreme spreminja skoraj hitreje, kakor se ministri Golobove vlade,« je dodala šaljivo. »Zdaj pa resno: vse informacije glede pripravništva najdeš na moji spletni strani zalatomasic.eu.«

To pričakuje od pripravnika

Pri prijavi na dvomesečno pripravništvo je treba poslati življenjepis ter motivacijsko pismo, Zala pa od bodočega pripravnika pričakuje sledeče: imeti mora vsaj 18 let in spričevalo o končani srednji šoli, ki omogoča vpis na univerzo, oziroma o višjem ali tehničnem študiju enakovredne stopnje ali univerzitetno diplomo; med pripravništvom ne sme imeti sklenjene pogodbe o zaposlitvi ali biti v drugem pogodbenem delovnem razmerju, angleščina mu ne sme biti tuja, ni pa treba, da jo obvlada.

Za delo ponuja plačilo 1500 evrov mesečno, pripravnik pa bo mladi poslanki pomagal pri delu v pisarni v Bruslju in Strasbourgu, raziskoval aktualne tematike in pripravljal poročila, sodeloval pri spremljanju odborov in delegacij, spremljal aktualne politične razprave in drugo.

»​​Vemo, da se na prvi pogled vse to zdi strašno, ampak ne skrbi, naš glavni cilj je, da spoznaš naše delo in da te čim več stvari naučimo,« je še zapisano pod seznamom delovnih nalog.