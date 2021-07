Najlepša Slovenka: Čutim, da bo to moje leto

Lepota izvira od znotraj, vse drugo je samo dodaten plus.

Daleč od modnega blišča in modnih pist, v temnem rudniku (na kompresorski postaji v Hrastniku) so te dni okronali novo najlepšo Slovenko – 21-letnoSveža diplomantka ekonomije se zaveda, da lepotna tekmovanja še vedno spremlja veliko stereotipov in da je to trajnostno sporočilo še premalo opazno. Na poti do Portorika, kjer bo decembra izbor Miss sveta 2021, bo poskušala uresničevati začrtano vizijo, hkrati pa tudi sebi odpreti mnogo vrat. »Verjamem, da se v življenju vse zgodi točno takrat, ko se mora. Čutim, da je pravi čas, da sem pripravljena in da bo to moje leto.«Lepotica pove, da je modna industrija eno izmed področij, ki jo zanimajo. »Rada spremljam smernice, modo pa vidim kot umetnost ter enega izmed načinov izražanja svoje osebnosti, preferenc in okusov. Lepota pa je zame relativen pojem, ki ga ljudje doživljamo različno. Menim, da je vse lepo na svoj način. Če nekaj ni po našem okusu, še ne pomeni, da ni lepo,« je povedala 21-letnica in dodala, da gre pri izboru za najlepšo Slovenko za veliko več kot zunanjo lepoto.»Človeka gradi še ogromno drugih odlik in njihov izražanje je čar tega projekta. Lepota izvira od znotraj, vse drugo je samo dodaten plus,« je še povedala v intervjuju, ki si ga lahko v celoti preberete na spletnem portalu Mična.