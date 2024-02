Film Jama je črna komedija, ki se prepleta z elementi kriminalke, slasherja in špageti vesterna. Gre za netipične žanre v slovenskem filmu, zato je primeren za vse, ki iščejo v njem nekaj drugačnega. Pripoveduje zgodbo o goljufih Mii in Kevinu, ki zapeljujeta bogate ločenke in vdove, žal pa se zaradi Kevinovega (Marko Plantan) seksualnega apetita in Mijine (Lea Cok) ljubosumnosti ponesreči rop bogate zapeljivke Eme (Darja Krhin) in zgodba se sprevrže v pravo grozljivko. Glasbeno obarvan Jama je prvi film na območju bivše Jugoslavije, ki je zvočno obdelan v tehnologiji dolby atmos. To je tehn...