Na poroki je šlo marsikaj narobe, pravijo Polkaholiki

Priljubljeni Polkaholiki so osupnili oboževalce in sporočili, da so medse sprejeli novega člana. Kdo je torej Janez, o katerem pri njih zadnje čase teče beseda? »Janez je vse, na kar smo Slovenci ponosni! Vsaka še tako slaba situacija se lahko spreobrne v boljšo, če sta le družba in glasba pravi.

Za Slovence sta to polka in harmonika. Pa ne samo za Slovence. Polka je pri srcu tudi Švedom in Hrvatom, ob njihovih ritmih se rade vrtijo tudi Španke in Danke. Marsikdo na Hrvaškem nam pravi: Poglej jih, Janeze. In tako se je rodila ideja za skladbo. Slovenci smo Janezi in ponosni smo na to. Torej je polka z naslovom Janez himna veselja, zabave, harmonike in slovenstva!« o novi skladbi pravijo Matic, Žiga, Rene in Gašper. Fantje so videospot posneli v Mozirskem gaju, njihov basist Gašper pa je tako vnaprej doživel poroko, saj so na idilični lokaciji Park cvetja pripravili sceno, ki bi jo kdo zlahka zamenjal za čisto pravi poročni trenutek.

Komično poroko, na kateri gre marsikaj narobe, so glasbeniki spremenili v pravi mednarodni žur, ki so se ga udeležili posebni gostje, od Hrvata, Šveda, Španke, Danke do papige Are, psičke Lili, hudomušnega duhovnika in seveda Janeza. »Snemanje je bilo ena velika zabava. V družbi sedemdesetih statistov je bilo vzdušje tako pristno in sproščeno, da smo se zabavali tudi po tem, ko so kamere ugasnile. Kot se za ohcet tudi spodobi, kajne?« pravijo v smehu fantje in dodajo, da je bil največji izziv učenje koreografije.

»Največji šov na snemanju pa so naredili naši gostje,« še povedo Polkaholiki, ki z izidom najavljajo novo žurersko sezono.