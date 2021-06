Miss Slovenije Maja Čolić odkrito o izboru: Želimo razbiti predsodke

Daleč od modnega blišča in modnih pist, v temnem rudniku (na kompresorski postaji v Hrastniku) so te dni okronali novo najlepšo Slovenko. Z razlogom. Da bi po vsej državi poslali sporočilo, da izbor za miss Slovenije ni le lepotni izbor, temveč s seboj nosi nekaj več – pomembno družbeno noto o trajnosti, socialnem čutu, zavedanju o naši kulturni dediščini. Tako so tudi dekleta v času izbora spoznavala Slovenijo, njeno kulinariko in kulturo, v sklopu Varstveno-delovnega centra Zasavje in projekta S teboj lahko pa odkrivala, kako zelo pomembno je vključevanje ranljivih skupin v družbo.Zdi se, da se bo nova miss, 21-letna Ribničankaidealno znašla v teh okvirih. Sveža diplomantka ekonomije se zaveda, da lepotne tekmovanja še vedno spremlja veliko stereotipov in da je trajnostno sporočilo še premalo opazno. Na poti do Portorika, kjer bo decembra izbor za miss sveta 2021, bo skušala uresničevati začrtano vizijo, hkrati pa tudi sebi odpreti mnogo vrat za prihodnost. »Verjamem, da se v življenju vse zgodi točno takrat, ko se mora. Čutim, da je pravi čas, da sem pripravljena, in da bo to moje leto.«