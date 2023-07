Fotografija Miše Molk. Ljudje so osupnili (FOTO)

Miša Molk je po dolgi voditeljski karieri še zadnjič zakorakala skozi vrata na Kolodvorski kot zaposlena v javnem zavodu RTV Slovenija. Po burnem dogajanju v hiši si je verjetno že nekoliko oddahnila, v prihodnjih dneh pa bo počitka in sproščanja še nekoliko več. Prijateljem in tistim, ki ji sledijo, je razkrila, da se gre »končno malo potikat«.

Objavila je še fotografijo, ko je bila še najstnica, in pripisala: »Upam, da me bosta gnala isti pogum in radovednost kot pri osemnajstih.«

Pod njeno objavo so se usuli lepi komentarji: »Kako si bila lepo dekle, saj lepa si še vedno«, »Kaj naj rečem, Miša, lepa takrat in sedaj«, »Lepotička«. Mnogi so ji zaželeli tudi lepe počitnice: »Miša. Uživaj. Zgodnja jesen življenja je lahko tudi lepa. Povem iz prve roke.«