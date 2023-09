Matjaž Kumelj po internet na vrh hriba

Matjaž Kumelj si bo letošnje počitnice dobro zapomnil. Pa ne le zato, ker je bil Bali že več let njegova velika dopustniška želja, ampak tudi zaradi peripetij, ki jih je tam doživel v skoraj mesecu dni. Bil je na kar štirih različnih lokacijah, tako da je zares dobro spoznal otok. »Na začetku sem bil v vili z bazenom, ki je na eni strani obdana z neskončnimi polji riža, na drugi pa z morjem s črnim vulkanskim peskom. Teden dni sem jedel samo balijsko hrano in bil navdušen nad okusi, da ne govorim o sveže stisnjenih sokovih iz različnih sadežev – božansko.

Nato smo se preselili v mesta, kjer je življenje popolnoma drugačno, dosti turistično, in če ne voziš motorja, se skorajda ne moreš premikati. No, preostane ti še motor taksi. Povod potovanja je bil rojstni dan prijatelja, ki je povabil nekaj ljudi, s katerimi smo preživeli res lepe dni. Zadnji teden pa smo se odpravili nekoliko dlje. Uro in pol z letalom oddaljeni otok Sumba je raj na zemlji. No, to je bilo res nekaj posebnega, saj je otok dobil elektriko šele pred dvema letoma, pa še to ne na čisto vseh koncih,« nas pouči Kumelj in prizna, da je bilo življenje brez elektrike in interneta na trenutke naporno. »Bilo je težko, ker sem imel ob prihodu idejo o delu prek spleta. Kmalu sem ugotovil, da na to ne morem vplivati. Hiške so bile tik ob morju, internet pa je bil dosegljiv visoko na hribu,« pravi. Zato se je z motorjem vozil ali pa celo pešačil na vrhove in za internetnim signalom tekal sem ter tja s prenosnim računalnikom. Sprva ga je to motilo, a kmalu se je popolnoma prepustil še zadnjemu tednu počitnic v raju. Ko se je sprijaznil, da internet pač ni na dosegu roke, se je posvetil drugim stvarem.

»Naučil sem se srfati. Na trenutke se mi je zdelo, da je morje samo moje. Izvrstna izkušnja,« pripoveduje. Privoščil si je adrenalin brez računalnika, a s posledicami. »Bilo je nešteto poti, kjer sem odkrival neokrnjeno naravo. Enkrat sem šel malo predaleč po ozki poti in padel z motorjem. Na srečo ni bilo nič hujšega. Spoznal sem ogromno zanimivih ljudi, vaščanov, ki so govorili o svojih izkušnjah, preizkusili pa smo se tudi v kuhanju balijske hrane. Praznovali smo prijateljev rojstni dan in uživali v vsakem trenutku. Pred odhodom tja sem imel ogromno dela in skrbi, ko pa sem prišel na Bali, me je tamkajšnji način življenja popolnoma sprostil,« še pove za konec.