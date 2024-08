Martina Ipša in Andrej Težak Tešky v ŠOKkastu: Lahko se zgodi, da te vržejo z odra (VIDEO)

Vedno zabavna in sproščena sogovornika Martina Ipša in Andrej Težak – Tešky sta nam razkrila vse o začetkih stand up komedije pri nas, kako so potekali nastopi pred tremi naključnimi obiskovalci in kako se je področje komedije razvilo v več kot dvajsetih letih. Začetki so bili zanimivi, sploh Martina jih opiše zelo doživeto: Nastopala sem v lokalu pred tremi ljudmi, ki so pili pivo in so se verjetno spraševali, zakaj jih motim, medtem ko pijejo pivo,« nam je povedala. Tudi Tešky se spominja začetkov, ko nihče ni verjel, da se lahko tovrstna oblika nastopanja uveljavi v Sloveniji. Oba sta imela tudi vzore iz tujine in Andreju se je uresničila velika želja, da je svojega videl v živo. Na delavnicah, ki se jih je udeležil čez lužo, je imel čast v živo spremljati velikana komedije Robina Williamsa.

Ženske se borijo za svoje mesto

Čeprav je v Sloveniji kar nekaj ženski, ki stopijo na oder in zabavajo s svojim pripovedovanjem, je to še vedno pretežno moška domena. »Ženska mora čez veliko enih preprek, ki nam moškim ni treba,« nam je razkril Tešky. Po njegovem mnenju smo še vedno pretežno šovinistična družba, kar se pozna tudi v njihovem poklicu. Ko ženska stopi na oder je postavljena pred veliko težjo preizkušnjo kot moški. Martina nam je razkrila, da je nastopanje lahko tudi nekakšna terapija, saj se pred občinstvom vedno razgali. »Govorim o najbolj zasebnih stvareh, ki jih ne bi razkrila niti prijateljici in upam, da se bodo ljudje, na te najbolj boleče stvari v mojem življenju smejali.« Čeprav se mogoče zdi nekoliko samouničevalno pa je v resnici katarzično.

V studio sta prinesla vsak svoj predmet in enega skupnega. FOTO: Marko Feist

Martino čaka poseben izziv

Letos bo potekal 17. festival Panč, ki vsako let za nekaj dni združi najboljše, kar ponuja stand up komedija. Letos je ime, ki najbolj preseneča Cene Prevc, ki smo ga bolj navajeni iz športnih vsebin. Martina se bo letos predstavila na angleškem, predsednik uprave ene izmed najbolj znanih bank se bo preizkusil kot nastopajoči, mentorirala ga je tudi Martina. Slednja je razkrila še eno zanimivost iz njenega zasebnega življenja. Ker ima rada izzive, se konec leta seli v tujino, kjer bo gradila svojo kariero in nastopala na mednarodnih odrih. To ji sicer ni tuje, saj je v preteklosti že nastopala širom sveta, celo v Kanadi je iskala svoje priložnosti. V tujini so gledalci lahko zelo zahtevni, predvsem v Angliji in pa naši južni sosedi. Zgodilo se je že, da so slabega komika predčasno spodili z odra, ker jih ni navdušil. Pri nas je publika bolj mila, kar se tega tiče.

