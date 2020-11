Marko Potrč fasal opomin pred tožbo

Slovenija ima težave s koronavirusom. Tako se zaradi njega delimo na pozitivne in negativne, pa tudi na tiste, ki vladne ukrepe zagovarjajo, in na one, ki jih ne ali pa bi boj s smrtonosno boleznijo covid 19 vodili drugače. V kateri predal bi stlačili Marka Potrča, ki v času boja s koronavirusom zastavlja številna vprašanja, ne bomo sodili, lahko pa povemo, da je zaradi objave podatkov mlade zdravnice in njenega zapisa, ki da je bil zaseben, dobil opomin pred tožbo.



Kako je Potrč dobil zapis, ki je bil poslan na listo mladih zdravnikov, ni znano. Čisto mogoče pa je, da mu ga je posredoval nekdo od tistih, ki so na listi mladih zdravnikov. Konec koncev imamo tudi v Sloveniji zdravnike, ki se ne strinjajo z načinom boja s koronavirusom, in čisto mogoče je, da se nekdo ni strinjal niti z zapisom mlade zdravnice.



Potrč je objavil njene besede pa tudi ime in priimek avtorice ter zapis tudi komentiral. Postala je predmet obtoževanj in diskreditacij Iz opomina pred tožbo, ki so ga javno objavili mladi zdravniki na svoji facebook strani, je razvidno, da Potrču očitajo protipravno objavo zasebnega elektronskega sporočila (kaznivo dejanje nedovoljene objave zasebnih pisanj). A to ni vse. Odvetnik mlade zdravnice piše, da je bila izpostavljena v negativnem kontekstu. Piše tudi, da je zaradi objave Marka Potrča mlada zdravnica postala predmet obtoževanj in diskreditacij, osebnih žalitev ter komentarjev, ki ne dosegajo niti minimalnih standardov dostojnosti, deležna pa da je bila tudi groženj. Zaradi vsega tega se, tako piše v javno objavljenem opominu pred tožbo, počuti močno prizadeto, saj je bila na spletu širši javnosti protipravno izpostavljena. V nadaljevanju odvetnik še navede, da je Potrč po njegovem vedenju izpolnil še zakonske znake kaznivega dejanja žaljive obdolžitve, v nadaljevanju pa navaja celo zaporne kazni, ki so za takšno dejanje zagrožene.



Odvetnik na koncu strne, da je Potrč »morda izpolnil zakonske znake vsaj dvoje kaznivih dejanj v steku, o čemer bo seveda presojalo pristojno sodišče«. S čim se lahko izogne tožbi Z opominom pred tožbo je Potrča v imenu stranke pozval, da v 24 urah po prejemu dopisa z družabnega omrežja odstrani objavi (vključno z elektronskim sporočilom zdravnice oziroma posnetka, v katerem omenja njeno ime, in vse komentarje), se ji opraviči in svoje sledilce pozove, da se vzdržijo žalitev, groženj s fizičnimi napadi ali pa celo tega, da te grožnje izpolnijo. Če tega ne bo storil, mu odvetnik grozi s tožbo.