Mama Luke Dončića navdušila z objavo: tokrat je razkrila njegovo ime

Mama Luke Donćiča je v Sloveniji in zdaj je jasno, kdo jo razveseljuje vsak dan. S fotografijo na družabnem omrežju pokazala, kdo je njen najboljši prijatelj in zapisala: »Kdor pravi, da so diamanti dekletovi najboljši prijatelji, nikoli ni imel psa!«

Številne všečke in lepe besede je dobila njena fotografija, na kateri objema svojega kužka, ki sliši na ime Tai.

Velika ljubitelja psov pa sta tudi Luka Dončić in njegova Anamaria Goltes, saj imata že tri nadobudneže, ki jima delajo družbo v Ameriki in Sloveniji.