Luka Basi mu je najprej poslal SMS-sporočilo, nato pa ga spravil v jok (VIDEO)

Glasbeni par Luka Basi in Nastja Gabor je na hrvaškem otoku Korčula presenetil Raaya, ki Luki že vrsto let piše pesmi, je njegov menedžer in tudi osebni prijatelj. Kot sta razkrila na družbenih omrežjih, je Raay tam praznoval 40. rojstni dan. Luka in Nastja sta se mu pred tem opravičila, da na praznovanje ne bosta prišla, saj da sta doma obležala z vročino.

V resnici sta pripravila presenečenje, in se pojavila v konobi, kjer se je odvijalo rojstnodnevno praznovanje. Za njun skrivni načrt ni vedela niti Raayeva žena Marjetka. Ko ju je glasbenik zagledal, ni mogel zadržati solz.

»To je presenečenje, na katerem sem imel daleč največjo tremo. Bo uspelo? Naju bo z Nastjo kdo prehitro videl?