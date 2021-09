Ljubezenske pravljice Ane Klašnja je konec

Minulo nedeljo se je na male zaslone vrnila priljubljena oddaja Slovenija ima talent, v kateri za žirantsko mizo sedi tudi balerina Ana Klašnja. Enainštiridesetletnica je pred kratkim doživela neljub pripetljaj, ko ji je med nastopom sredi premiere baleta Dunajski večer v Cankarjevem domu odpovedal sklep, zato je morala zapustiti oder.



Poškodovan palčni sklep jo je prisilil v počitek, Ana pa že nekaj tednov pridno obiskuje fizioterapevta, saj se srčno želi čim prej vrniti na oder. Medtem pridno snema avdicijske oddaje v družbi Branka Čakarmiša, Marjetke Vovk in Lada Bizovičarja, v zadnjih dneh pa so se celo začele pojavljati govorice, da naj bi se razšla z dolgoletnim partnerjem in plesalcem Miho Krušičem, s katerim imata sina Jašo, ki je letos upihnil peto svečko. Ana in Miha sta, ko beseda nanese na njuno zasebno življenje, zelo zadržana, je pa priznala, da sta se res razšla.



Dodala je, da teh zadev raje ne bi komentirala, saj meni, da gre za vdiranje v zasebnost, je pa povedala: »Res sva šla narazen in lahko povem, da se še vedno dobro razumeva. So pa to stvari, ki so najine, zasebne, in o katerih z mediji ne bom govorila.«

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: