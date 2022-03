Ljubezen po domače: to se še ni zgodilo (FOTO)

V šovu Ljubezen po domače se je zgodilo nekaj, česar še nismo videli. Jure je dobil dve karti za Španijo za ogled dirke moto GP. Tja je povabil Leo, ki je bila sprva presenečena, nato pa navdušena. A preostalima kandidatkama nista smela izdati ničesar, odšla sta ponoči. Je pa Jure pustil pismo za Tejo in Sajro. Naročil jima je, naj poskrbita za živali. »Spodobi se, da puncama pustim vsaj pismo, da ne bosta preveč šokirani, kam sva izginila, čeprav jaz vem, da bo kar rompompom.«

V morju sta čofotala in se poljubljala. FOTO: Pop TV

Jure in Lea sta v Španiji seveda uživala, sploh Jure je bil navdušen, ko je Leo videl v kopalkah, bilo je tudi nekaj poljubov ... Njo je vseeno zanimalo, kaj čuti do nje in do drugih. »Razlog, da sem izbral tebe, je, ker si mi pač res všeč.« Je pa razkril tudi, da bi na zmenku slahko ostal čez noč. »Ampak jaz sem priložnost zavrnil zaradi tebe.« Lea je bila ob tem seveda srečna in je, kot je dejal Jure, dobila iskrice v očeh ...

