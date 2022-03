Ljubezen po domače: Mija zelo v skrbeh, ker je Lovro počel to (FOTO)

Lovro, ki se v šovu Ljubezen po domače poteguje za srce Mije, se je odločil, da je prišel čas, da bo Mija izpolnila obljubo, ki mu jo je dala na prvem zmenku. Takrat mu je namreč povedala, da se rada rola in da ga bo naučila.

Lovro je v rokah imel rolerje in dejal, da je prišel čas, da odideta in poskusita, kako mu bo šlo. Ampak tako Mija kot tudi ostala kandidata Milan in Dušan so bili proti temu podvigu.

Milan bi kar rešilca

»Jaz še nisem videla, da bi človek pri skoraj 70 letih rolal, tega ne vidiš,« je povedala Mija. Milan je celo dejal, da bo kar poklical rešilca, da bo ta počasi vozil za njim.

A Lovro je ostal neomajen. »Ne bom se dosti pregovarjal,« je odločno dejal. Mija je odšla z njim, a jo je zelo skrbelo, kako bo šlo. Lovro pa je dokazal, da leta niso ovira, in je lepo rolal.