Lino iz Kmetije smo ujeli v seksi opravi: V resnici sem zelo sramežljiva (FOTO)

Lino Majcen so gledalci Kmetije spoznali kot močno tekmovalko, ki je skupaj s fantom Aljažem vlekla vse niti v šovu. Ko se je igra obrnila proti njima, je Lina morala v areno, kjer je dvoboj izgubila, šov pa je skupaj z njo zapustila tudi njena boljša polovica.

Lina Majcen. FOTO: Slovenske novice

Danes bi igro igrala drugače

A kot nam je priznala na Bledu, kjer so se slovenski vplivneži podružili v prvem instagramovskem hotelu pri nas, v resnici ni bila tako samozavestna, kot je izpadlo na televiziji. »Si se moral kar navaditi. Nisem navajena biti v ospredju, ker sem v resnici zelo sramežljiva. Nikoli se nisem slikala direktno v obraz, vedno sem imela slab občutek,« priznava. A ob tem dodaja, da se je v šovu kamer navadila, celotna izkušnja pa ji je vlila večjo samozavest: »Zdaj sem čisto druga Lina, kot sem bila prej.«

Postavna temnolaska pravi, da bi danes ubrala drugačno igro. »Ne bi izbrala iste taktike, ne bi bila tako direktna do vseh, marsikaj bi obdržala zase.« Prav tako bi se povezala s čisto drugimi ljudmi, in sicer Tadejem, Nino in morda celo Ambrožem. Prepričana je, da se oni ne bi obrnili proti njima, kot sta to storila Gino in Tjaša.

Kako pa je celotna izkušnja vplivala na njun odnos z Aljažem? »Po šovu sva se veliko bolj povezala. Sva bila le 24 ur na dan skupaj in sva morala probleme reševati sproti. Midva sva res fenomenalno,« je dejala z nasmeškom.