Alfi Nipič je zadnja leta nanj nestrpno čakal, zdaj ga je dobil (FOTO)

Legendarni Alfi Nipič je eden največjih slovenskih pevcev narodnozabavne glasbe. Z Ansamblom bratov Avsenik, v katerem je pel 20 let, je preživel eno najplodnejših obdobij v svoji karieri in zgodovini slovenske glasbe. 80-letni Nipič, sicer rojeni Mariborčan, je na domačih tleh odlikovan z vsemi možnimi priznanji in nagradami, danes pa živi v umirjeni Jarenini. Zadnja leta je nestrpno čakal na svoj muzej in ga minulo soboto vendarle tudi dobil v prenovljeni stari jareninski osnovni šoli. Poimenovali so jo Štajerska hiša glasbe, osrednji del pa pripada njihovemu častnemu občanu Alfiju.

Simbolični prelom plošče ob odprtju FOTO: MP Produkcija/pigac.si

Štajerska hiša glasbe je prenovljena stara šola v Jarenini. FOTO: MP Produkcija/pigac.si

Alfi je ob odprtju muzeja predstavil še svojo biografijo Ostal bom muzikant, v kateri z besedo in več kot 350 fotografijami opisuje svojo bogato glasbeno kariero, ki traja že 63 let. Na slavnostnem odprtju so prisostvovali številni gostje, med njimi smo opazili Nino Pušlar, 6pack Čukurja, Tomaža Domicelja, Darjo Gajšek, Mirana Rudana in Jasno Kuljaj.

Gregor Žmak je zaplesal z voditeljico Jasno Kuljaj. FOTO: MP Produkcija/pigac.si

Nina Pušlar je na Štajerskem preživela podaljšan vikend in podprla starejšega glasbenega kolega. FOTO: MP Produkcija/pigac.si

Darja Gajšek je zaigrala na harmoniko in zapela. FOTO: MP Produkcija/pigac.si

Legendarni glasbenik je v prisotnosti župana Gregorja Žmaka, slovenskega veleposlanika v BiH Damijana Sedarja, častnega občana Toneta Partljiča in predsednice KS Jarenine Sandre Kurnik Zupanič simbolično prelomil vinilno ploščo in s tem odprl muzej. Nato je Alfi pripravil koncert s svojimi glasbenimi prijatelji.