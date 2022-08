»Si predstavljate, da bi bili vsi kot Janša?«

Pred dvema dnevoma smo objavili neljubi zapis na twitterju večkratne udeleženke resničnostnih šovov Lare Goršek Kos, avtor katerega je nekdanji politik in poslanec Vinko Gorenak. Žaljivi zapis se je Lare vsekakor dotaknil, čeprav ga jemlje bolj z levo roko, saj od politikov to ni nič novega, pravi.

Lara Goršek Kos. FOTO: osebni arhiv

»Ah, politik kot politik. Iskreno nisem vedela, da mu sledim, njegovih objav nisem zasledila na zidu in mi je rahlo vseeno zanj. Moti me, da znajo biti politiki tako zelo žaljivi. Od njih kot od javnih oseb bi pričakovala lepši odnos in komunikacijo. Konec koncev bi morali biti vzor javnosti, in če je to vzor, ni čudno, da smo tak narod, kot smo,« je povedala Lara.

»Si predstavljate, da bi bili vsi kot npr. Janša? Kakšen svet bi bil s takšno komunikacijo? Tak nivo politikov ni na mestu niti vračilo na istem nivoju ni na mestu.« Izpostavlja, da je tak način komuniciranja običajno način ene stranke in njenih privržencev: »Je to prav? Ni. A tak vzor imajo. Nič ne morem proti temu, lahko pa se poskusim bolj zrelo odzvati. Vedno sicer ne gre, a zavedati se je treba, da besede bolijo in da vsi mi, znani in manj znani, pustimo neki vpliv oziroma pečat.«