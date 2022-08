Znana Slovenka v šoku: ne more verjeti, kakšno sporočilo ji je poslal politik SDS

Nekdanji poslanec in minister v Janševi vladi Vinko Gorenak od junija letos znova uživa v pokoju. Še vedno pa je precej aktiven na twitterju, kjer nemalokrat brez dlake na jeziku komentira aktualno politično dogajanje. Tokrat je na tem družbenem omrežju dodobra presenetil resničnostno zvezdnico in vplivnico Laro Goršek Kos.

Kot je razvidno iz Gorenakovega sporočila, ki ga je poslal Lari, se nekdanji politik ni strinjal s tem, da mu svetlolaska sledi na twitterju. Še več, dejal je, da ima za to tri pogoje, ki so ime in priimek, prava fotografija in minimalna količina možganov. Vplivnici je zabrusil, da teh pogojev ne izpolnjuje, zato jo je blokiral.

Lara ob Gorenakovi potezi ni mogla skriti začudenja. »Se je zjutraj udaril v glavo? Spil preveč kave? Pozabil na zajtrk?« se je javno spraševala in dodala, da je to pač »slovenska tviteraška scena«.