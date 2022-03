Ksenija se je vrnila v srbski šov

Ksenija Kranjec se je tik pred velikim finalom srbskega Bara vrnila v ta šov. »Počutim se ekstra, ker sem se vrnila. Pogrešala sem Dejano, Davorja in Sanjo in druge. Ne vem, ali je njim všeč, da sem se vrnila, a jaz sem vesela,« je dejala, ko je skupaj z Ivanom in Svenom stopila skozi vrata stanovanja.

Ksenija je ob vrnitvi v šov Kristini in Davorju predala sporočila od zunaj. »Dekle, čas je da se spustiš na Zemljo. To, da si na državni televiziji pokopala živega človeka, očeta svojih otrok, je velik problem. Mnogi ljudje obsojajo to,« je dejala Ksenija, Kristina pa ji je skušala pojasniti, da ni pokopala osebe, temveč svojo ljubezen do njega. Davorju pa je povedala, da je vsak dan bila v navezi z njegovo bivšo in da mu je poslala posnetke, kako so njegovi otroci jokali.