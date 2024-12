Krvavi mojster peresa: Chris Carter povzročil evforijo v Ljubljani

Minuli petek in soboto je Slovenski knjižni sejem na Gospodarskem razstavišču obiskal ta hip eden najpopularnejših piscev krvavih psiholoških trilerjev Chris Carter, dogodek sta organizirali založba Učila in knjigarna Felix.

Med občinstvom je završalo, ko je na glavni oder na pogovor z bralci ob spremljavi uvodnih ritmov Master of Puppets skupine Metallica v stilu zvezdnika prikorakal priljubljeni avtor serije 13 romanov o detektivu Robertu Hunterju in njegovem pomočniku Carlosu Garcii.

13. ROMAN

z naslovom Doktor smrti je izšel letos.

Ti so prevedeni v številne jezike, prodanih pa je že več milijonov izvodov in Carter je po ocenah Sunday Timesa med desetimi najbolj prodajanimi na svetu. Romani so polni krvavih in skrajno nasilnih prizorov s krajev zločinov in pisec bralca s stopnjevanjem napetosti povleče, da obrne novo stran in romana ne odloži do konca.

To je mojstrstvo, ki ga obožujejo milijoni po svetu. Knjige množično privlačijo tudi zato, ker so polne psihologije, proučevanja vedenja, mimike obraza, Chris pravi, da imajo bralci občutek, da so resnično zlezli v um serijskega morilca.

Po poklicu kazenski psiholog

Brazilec italijanskih korenin je po selitvi in končani univerzi v ZDA v službi kazenskega psihologa proučeval zločinsko vedenje serijskih morilcev in se pogovarjal z njimi, sodeloval z FBI in si ogledoval kraje zločinov ter videl žrtve skrajno nasilnih dejanj. Veliko svojega znanja uporabi v knjigah, pravi, da se tako lahko postavi v kožo zločinca in žrtve.

Minuli petek popoldne in v soboto skoraj ves dan je podpisoval knjige in se fotografiral z oboževalci in oboževalkami, ki so več ur stali v vrsti. FOTO: Jasmina Zupanc

Letos je napisal že 13. knjigo z naslovom Doktor smrti. V njegovih krvavih trilerjih detektiv v Los Angelesu Robert Hunter lovi najbolj sprevržene in bistre serijske morilce. Tudi Hunter je strokovnjak za zločinsko vedenje in rešuje zapletene primere tako, da zleze v misli zločincev. LA je prizorišče zato, ker ga tudi pisec dobro pozna, saj je nekoč živel v tem mestu.

Polni temačnih čustev

Trenutno živi v Londonu. Nekatera dela so še posebno temačna, npr. roman Genesis, saj je vanj vpletel svoja temačna čustva. Avtor se je takrat spopadal s težkim obdobjem življenja, umrla je njegova partnerica, bilo je obdobje covidnega zaprtja. Tako kot Hunter tudi on pije viski single malt in trpi za nespečnostjo.

Karizmatičen pisateljski zvezdnik očara s pristno prijaznostjo in dostopnostjo.

Chris pove, da je insomnija posledica tega, da je videl toliko prizorišč zločina v živo. Meni, da so njegove knjige priljubljene zato, ker lahko ljudje pokukajo v um serijskega morilca in je to adrenalin za možgane. Seveda pa je le občutek tak, ker FBI nikoli ne izda vseh podrobnosti o serijskih morilcih.

Oboževalke v dolgi vrsti

Prva knjiga Morilec s križem mu je pred 15 leti spremenila življenje, saj je leta 2008 po tistem, ko je vložil ves denar v delnice, bankrotiral, za kratek čas je spal v parku. Zahvaljuje se bralcem, ker so ga rešili. Vsakič, ko izide njegov novi roman, kupi en izvod za srečo. Nekoč je igral električno kitaro v več bandih, še zdaj ima doma dve kitari, v mladih letih je bil plesalec, neke vrste vroči Mike, se pošali, njegov trenutno najljubši band pa so britanski alternativni metalci Sleep Token.

Pisatelj Chris Carter je duhovit in zabaven. FOTO: Založba Učila

Obisk karizmatičnega, zabavnega, duhovitega in pristno prijaznega avtorja je med njegovimi po večini oboževalkami povzročil pravo evforijo, saj so minuli petek v dolgi vrsti mnogi čakali na pogovor z njim – le redki s(m)o imeli srečo pri brezplačnih vstopnicah! –, nato je več ur podpisoval knjige in se fotografiral z vsakim posebej, enako v soboto, ko se je od jutra proti stojnici založbe Učila vila dolga vrsta.

Chris Carter si je za vsakogar vzel čas, mu podpisal knjigo in se fotografiral ter se pozneje na družbenih omrežjih zahvalil vsem, ki so prišli. Vsekakor je navdušil in očaral občinstvo. Se veselimo že 14. knjige, v kateri bo Hunter končno kupil nov avto, smeje pravi Chris, ali pa bo morda to res ljubezenski roman ...