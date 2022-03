Kruta realnost mam na odrskih deskah (FOTO)

Ptujsko mestno gledališče je v koprodukciji s Prešernovim gledališčem Kranj na oder postavilo dramo 42-letnega francoskega pisatelja Floriana Zellerja, ki je bil večkrat nagrajen z najprestižnejšimi nagradami tudi za dramo o dementnem očetu, ki smo jo pri nas videli v produkciji Slovenskega ljudskega gledališča Celje.

Mama je prav tako vrhunska, večplastna in pretresljiva drama o bolečini in osamljenosti ter sindromu praznega gnezda in razpadu psihe. Vse skupaj pa je spretno prikazano skozi labirint mamine stiske, v katerem se skupaj z »zmešano« izgubijo tudi gledalci. Darja Reichman, Borut Veselko, Blaž Setnikar ter Doroteja Nadrah gledalce s svojo izvrstno igro kar 85 minut držijo v pričakovanju.

Nevrolog dr. Erih Tetičkovič, dolgoletni humanitarni delavec in nekdanji politik, z ženo Pavlo FOTOGRAFIJE: MARKO PIGAC

Jure Novak, direktor Prešernovega gledališča Kranj, Peter Srpčič, direktor MGP, Ivica Buljan, režiser predstave, Branka Bezeljak, režiserka, in Andrej Stopar, dopisnik iz Washingtona