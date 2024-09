Tim Kores je rešil življenje 29-letnici: »Zveni dramatično, ampak tako je dejansko bilo« (FOTO)

Energični Štajerec Tim Kores - Kori je pred leti naredil nekaj velikega. Kot je razkril na Instagramu, je daroval kostni mozeg in s tem rešil življenje mlajši ženski, ki je zbolela za hudo boleznijo.

»Ne vem, kako naj to napišem, da ne bi izpadlo, kot da se tolčem po prsih in hvalisam, zato bom napisal tako, kot je bilo. Mineva skoraj 4 leta, odkar sem daroval kostni mozeg in rešil življenje 29-letnemu dekletu. ki je zbolela za levkemijo. Namreč točno tak klic sem dobil dva meseca prej, ob 8:00 zjutraj, iz klinike za transfuzijsko medicino. 'Ti si darovalec za to dekle in si njeno zadnje upanje, bi daroval kostni mozeg?' Zveni dramatično, ampak tako je dejansko bilo. Brez ovinkov,« je uvodoma zapisal.

Nato je pozval tudi druge, da se še oni dodajo v register potencialnih darovalcev kostnega mozga. »Po vsej verjetnosti vas nikoli ne bodo poklicali, ampak ko vas pa bodo, boste naredili največjo stvar na svetu (odšli na nekaj pregledov, si pet dni pred darovanjem dajali injekcije Neupogena, ki vam umetno proizvede debele količine kostnega mozga in darujete, traja šest ur, ni baw baw in ste naredili nekaj najbolj plemenitega) Verjemite mi,« je še zapisal in dodal internetni naslov https://www.dajsenaseznam.si/, na katerem se lahko ljudje dajo na seznam.