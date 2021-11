Ko so kamere ugasnile, je počilo: Stiskalo me je v prsih, počutila sem se ogroženo

V šovu Ljubezen po domače se odvija ogromno lepih in romantičnih trenutkov, a žal pride tudi do konfliktov. To se je zgodilo tudi na Obali, kjer bivajo David ter »njegova« dekleta Manja, Vanja in Sentya. Primorec je namreč Manjo prosil, da se malce bolj obleče, nanjo pa naj bi po njenih besedah celo kričal.

»Ko so kamere ugasnile, sem ostala zunaj v kopalkah. Kadili smo cigarete, pili smo pivo. Vse je bilo normalno, nakar mi je David z ostrim tonom rekel, če se lahko oblečem, ker pride njegov kolega in izgledam neprimerno,« je začetek prepira opisala Manja. Pravi, da jo je kasneje označil še za mulo in smrkljo ter ji dejal, da mu ona ne bo govorila, kaj pomeni spoštovanje do žensk.

Manja ni mogla zadržati solz, spakirala je kovčke

David priznava, da je podvzignil glas. »Ona misli, da sem jaz njo napadel, da sem ji to ukazal, kar ni res. Jaz sem jo samo lepo prosill,« je pojasnil in dodal, da njegova reakcija ni bila najbolj primerna. Vanja in Sentya sta po drugi strani prepričani, da je David hotel dobro, a da je Manja preveč burno reagirala.

Manja pravi, da jo je Davidova reakcija tako prizadela, da je na neki točki planila v jok. »Začelo me je stiskat v prsih, počutila sem se zelo ogroženo,« je še povedala naslednji dan, ko je spakirala kovčke.

Podrobnosti si boste lahko ogledali v današnji oddaji, kjer pa sicer samega prepira sicer niso predvajali, saj se je drama dogajala zvečer, ko so kamere ugasnile.