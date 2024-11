Kmetija: Marjana na robu solz, najraje bi pobegnila (FOTO)

V Kmetiji se razširile govorice, da želi Stanislav Travnikar za drugo dvobojevalko izglasovati Tamaro Talundžić. Ko je Stanislav želel prepričati Marjano Povše, da ne bi glasovala zanj, se je najstarejša tekmovalka čudila, zakaj ga je tako strah iti v areno z Majo Triler. Stanislav ji je dejal tudi, da ji bo njen klan obrnil hrbet in za dvobojevalko nominiral njo.

»Na tej kmetiji je tako lepo, ampak ko se je treba o kamenčkih odločati ...« je začela Marjana. Ker se je bližal izbor drugega dvobojevalca, bi Marjana najraje pobegnila. Muka mi je to, da bi mogla tebi kamenček dati,« je Stanetu dejala najstarejša tekmovalka in mu dala besedo, da zanj ne bo glasovala.

A ob prihodu Natalije se je zgodilo ravno to. Na izboru drugega dvobojevalca je Marjana glasovala prav za Stanislava. »Res mi je žal in zelo težko, ampak moja ekipa to od mene pričakuje,« je dejala. Sledila ji je tudi večina ostalih, tako da je Stane postal drugi dvobojevalec.