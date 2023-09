Kmetija: kaj je res? Padle obtožbe o kraji ...

V šovu Kmetija je vsak dan pestro, fantje so se igrali, a dekletom iz hleva ni bilo do igre. Njihovo zanimanje je pritegnilo sporočilo na oglasnem stebru.

Stanovalci hiše so sosede iz hleva obtožili, da so jim ukradli šivalni pribor. Brez njega pa tedenske naloge ne morejo dokončati.

Sporočilo na stebru FOTO: Voyo

Ko sta Suzana Bajrić in Mateja Šereg prebrali sporočilo sosednje družine, jima ni bilo vseeno, bili sta kar malce užaljeni, saj ju je sporočilo neprijetno presenetilo.

Kaj je pisalo na oglasnem stebru?

V njem sta Alen Ploj in Klara Vodopivec prosila za šivalni pribor, saj so jim ga sosedje ukradli. Dekleti se nista strinjali z zapisanim, češ da niso lopovi. Suzanina pa je še dodala: »Če bi bili, bi jim onemogočili nalogo in jim ne bi dali ničesar.« Dobili so iglo in 20 centimetrov niti.

Rabili so šivalni pribor FOTO: Voyo

Alen je prizadeto dejal: »Malo me je vse skupaj prizadelo, ker mi smo dobili nagrado. Damo jim našo hrano, da tudi oni uživajo v naši nagradi. Zdaj pa jih že celi dan prosimo za šivalne igle in ostali pribor. Vse so vzeli iz hiše. Imajo 60 šivalnih igel. In nočejo nič dati nazaj, mi pa rabimo za nalogo.«

Na koncu so problem šivalnega pribora razrešili s trgovanjem. Glava družine David Peter Sekernik je zameril glavi nasprotne družine, saj ga je obtožil, da laže, zato bo v prihodnosti raje še posebej previden, ko se bo spuščal z njimi v trgovanja.