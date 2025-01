Kingston po slovesu člana sporočili dobro novico

Skupina Kingston, ki je ena najbolj prepoznavnih zasedb slovenske glasbene scene, vstopa v novo poglavje. Po tem, ko je Dare Kaurič po 30 letih sodelovanja napovedal odhod, je zasedba sporočila, da se jim pridružuje novi član.

Odhod Dareta Kauriča

Decembra je Dare Kaurič, soustanovitelj in avtor številnih uspešnic, na družbenih omrežjih objavil, da skupino zapušča. V svojem zapisu je oboževalcem in članom zasedbe izrazil hvaležnost za prehojeno pot: »V življenju pride trenutek, ko je treba nekaterim stvarem reči adijo in si zadati nove izzive. Soborcem iz Kingstonov želim vse najboljše, naše skladbe pa bodo vedno imele posebno mesto v mojem srcu.«

Daretova odločitev je bila za številne presenečenje, a so mu oboževalci in kolegi izkazali podporo in spoštovanje za vse, kar je dal glasbeni skupini in širši sceni.

Nova moč v zasedbi

Zdaj pa so Kingston na Instagramu razkrili, kdo bo stopil v Daretove čevlje. Njihov novi basist bo Alex Mladenov, glasbenik, ki je aktiven tudi kot menedžer in organizator glasbenih dogodkov. Del njihove zgodbe je postal po naključju, ko sta se s kitaristom Dejanom Dimcem srečala v zakulisju Majskih iger. Po prvih skupnih vajah je bilo hitro jasno, da so našli pravo okrepitev.

Novi član pa ne bo le igral bas kitare: »Alex je poleg basovskih vragolij tudi manager/booker raznoraznih bandov in z novim letom prevzema tudi vaše klice, maile in sporočila prek golobov pismonoš,« so Kingston šaljivo zapisali na spletu.

Prvi nastop z Alexom že marca

Kingston so sporočili, da bo prvi nastop v novi zasedbi 1. marca na pustovanju v Kopru. Do takrat se pripravljajo na novo sezono in ustvarjajo material, ki naj bi presenetil njihovo občinstvo. »Obljubimo, da za vas pripravljamo kar nekaj extra finih novosti in cukrčkov,« so še zapisali.