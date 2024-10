Karin Škufca: »Intimnopartnersko nasilje je družbeni problem«

Za manekenko Karin Škufca je nekaj razburkanih let, potem ko se je leta 2018 na hitro poročila s poslovnežem Andrejem Mertljem in se tik pred porodom od njega ločila. Zadnja leta se je aktivno izobraževala, saj, kot je sporočila, da je magistrirala.

»Pred nekaj leti sem se podala na pot, ki je verjetno ne bi izbrala, če mi življenje ne bi postavilo določenih preizkušenj. Moj vir moči je takrat postal stik z mojim najglobljim jazom.

Iskanje najvišjega smisla v izzivih, samoiniciativnost, vztrajnost in pogum, da se soočim s strahom, so postali moje vodilo. In danes, tri leta kasneje, sem na cilju te poti. Ponosna,« je zapisala.

Magistrica Psihosocialnega svetovanja

»Še danes zbiram vse čudovite vtise in misli s sredinega dogodka, ko sem pridobila naziv magistrica Psihosocialnega svetovanja, z nalogo 'Psihosocialna podpora ženskam z izkušnjo nasilja v intimnopartnerskih razmerjih med postopki, povezanimi z obravnavo nasilja', « je navedla in se posebej zahvalila sogovornicam, ki so z njo delile »tako bolečo preizkušnjo, kot je intimnopartnersko nasilje.«

Karin Škufca napoveduje, da bo aktivna na tem področju delovanja. »Ta naloga gotovo ni zgolj zaključek moje študijske poti, ampak prinaša tudi pomembno sporočilo o tem, da je nujno, da kot družba dojamemo, da je intimnopartnersko nasilje družbeni problem in ne zgolj težava družine za štirimi stenami. Pomembno sporočilo je tudi, da je psihično nasilje lahko bistveno bolj destruktivno kot fizično nasilje, še posebej zato, ker tam, kjer bi moralo biti prepoznano, temu ni tako.«