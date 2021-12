Kaj se dogaja v Kmetiji? Gospodarica Nada v solzah, Gino v šoku (FOTO)

Na posestvo je prišla gospodarica Nada in Tjaši, ki je nova glava družine, povedala, kakšna bo tokrat tedenska naloga. Čaka jih namreč veliko pospravljanje oziroma podiranje kmetije. »Z velikim veseljem ste verjetno vstopili v to Kmetijo in kar prehitro je napočil čas, ko me boste vsi zapustili,« je dejala Nada s solzami v očeh.

Preberite še:

»Čeprav sem jih velikokrat kregala, to ne pomeni, da jih ne bom pogrešala,« so bile Nadine besede, ki jo je Tjaša objela, da bi jo potolažila.

Gino dobil zahtevno nalogo

Sicer pa so se na posestvo vrnili že izpadli tekmovalci, ki so postali porotniki. A Gina ni bilo med njimi, saj je čakal na navodila stricev iz ozadja. A ko je dobil pismo z navodili, ni bil ravno vesel.

Ko je dobil pismo z navodili, ni bil ravno vesel. FOTO: Voyo

Gino je namreč postal glava porote, kar pomeni, da ima veliko moč pri odločanju o usodi preostalih tekmovalcev.

Preberite tudi: