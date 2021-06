Kaj je všeč Urški Bačovnik Janša

Tvit, ki ga je Bačovnik Janševa všečkala. FOTO: Zaslonski posnetek

»Na neki FB strani javne hiše ponujajo poceni usluge odsluženih prostitutk Evgenije C in Mojce PŠ. Eno za 30 evrov, drugo za 35 evrov. #ZvodnikMilan.«Javnost je glede tega precej razdvojena. Nekateri menijo, da tega nikakor ne bi smel izreči, drugi pa, da če smejo kritizirati njega in pri tem ne izbirati besed, sme to početi tudi on.Kaj si o vsem tem misli žena predsednika vlade, ne vemo, je pa na twitterju všečkala objavo osebe, ki je ne bomo imenovali:»Janeza Janšo je dovoljeno žaliti do neskončnosti. Če pa on odgovori z enako mero, se sprožijo vsa sodišča v Sloveniji.Trenutno sta v obravnavi ponovno tisti dve presstitutki na celjskem sodišču. Hudo. Saj ni res, pa je ...« (Objavljeno 1. junija ob 16.52.)