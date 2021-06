Premier novinarki žalil, ker sta blatili SDS

Odvetnik Franci Matoz, ki zagovarja predsednika vlade in prvaka SDS Janeza Janšo, ki ga zaradi razžalitve zasebno kazensko preganjata novinarki TV Slovenija Eugenija Carl ter Mojca Šetinc Pašek, je na ponovljenem sojenju na celjskem sodišču, pred spremenjenim senatom, ki mu predseduje sodnica Alenka Jazbinšek Žgank, podal številne nove dokazne predloge. Z njimi želi senat prepričati, da je njegov klient Janša z objavo na družabnem omrežju twitter marca 2016, ko je zapisal: »Na neki FB strani javne hiše ponujajo poceni usluge odsluženih prostitutk Evgenije C in Mojce PŠ. Eno za 30 evrov, ...