Huda nesreča, cesto zaprlo: enega motorista odpeljal rešilec, drugega helikopter

Škofjeloški policisti so bili v nedeljo nekaj okoli 12.45 obveščeni o prometni nesreči, v kateri je 52-letni motorist vozil iz smeri Davče proti Železnikom.

» Po podatkih s katerimi razpolagamo je 52-letni motorist prehiteval pred seboj vozečega voznika z avtomobilom, pri tem pa oplazil motorista, ki je pravilno pripeljal iz nasprotne smeri. Oba sta padla po tleh in bila hudo telesno poškodovana. Na kraju jima je pomoč nudilo zdravstveno osebje in 52-letnega motorista v zdravstveno ustanovo prepeljalo z reševalnim vozilom, drugega motorista pa s helikopterjem Slovenke vojske. Pomoč so nudili tudi gasilci. Policisti za 52-letnega motorista vodijo postopek v smeri kaznivega dejanja iz poglavja kaznivih dejanj zoper varnost javnega prometa,« o hudi nesreči javnosti sporoča Roland Brajič s PU Kranj.

O vseh ugotovitvah bodo obveščali pristojno državno tožilstvo. Cesta je bila v času ogleda zaprta.