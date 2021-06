Janu Klobasi prekipelo: Sanjskega moškega ne gledam več

Sobotni in nedeljski večeri so pri mnogih gledalcih rezervirani za Sanjskega moškega. Nobena izjema ni zmagovalec Kmetije. Dogajanje v nedeljski oddaji pa ga je zmotilo, zato se je odločil, da tega šova ne bo več spremljal. Zadnjo vrtnico jenamreč namenil, medtem ko je moralašov zapustiti.Klobasa je na instagramu objavil posnetek s podelitve vrtnic. »Joj, Čeglaj, res nimaš okusa. Sanjskega moškega ne gledam več,« je komentiral Gregorjevo odločitev.Odzivi gledalcev na družbenih omrežjih pa so različni. V šovu so dekleta razdeljena v dva klana, podobno pa je očitno tudi z gledalci. Medtem ko nekateri menijo, da bi Mary morala oditi že zdavnaj, so ji drugi naklonjeni in prepričani, da Polona v šovu nima več kaj iskati.