Jan iz šova The Biggest Loser se bo poročil: »Ko se praznovanje rojstnega dne spreobrne ...« (FOTO)

Trenerja Jana Kovačiča je marsikdo spoznal pred časom, ko je bil trener v priljubljenem resničnostnem šovu The Biggest Loser. S svojimi obširnim znanjem in koristnimi nasveti je bil takrat v veliko pomoč tekmovalcem tega šova, v pomoč pa je ljudem še danes, saj je še naprej trener. Svojega časa pa danes ne namenja samo osebam, ki želijo do boljše forme, ampak tudi svoji partnerici Maji, s katero se bo poročil.

Maja je namreč na družbenem omrežju Instagram razkrila, da sta se zaročila. »Ko se praznovanje rojstnega dne spreobrne v nekaj prav posebnega,« je zapisala in k temu dodala še nekaj fotografij.

Sodeč po ključniku »Maldives« v objavi, se je zaroka zgodila na rajskih Maldivih. Na slikah je videti, da je bila na plaži, kjer jo je Jan zaprosil, postavljena miza, na njej pa med drugim pijača. Manjkala pa ni niti torta. Ta je imela napis »Marry me« (poroči se z mano).

