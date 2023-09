Helena Blagne ujeta v luksuznem lepotcu (FOTO)

Glasbena diva Helena Blagne se te dni intenzivno pripravlja na vodenje glasbenega festivala Popevka 2023, ki bo potekal to soboto iz studia 1 Televizije Slovenija. Bagnetova se je dni pred dogodkom mudila tudi na Kolodvorski, kjer so nastopajoči s televizijskim parom (Helena Blagne in Sara Briški Cirman - Raiven) imeli prve vaje. Da so bile vaje uspešne, je mogoče sklepati s širokega in iskrenega nasmeha glasbene dive, ki je snemalcu pomahala iz svojega luksuznega avtomobila.

Blagnetova je, kot kaže, ljubiteljica znamke Mercedes-Benz. Že v preteklosti smo jo ujeli v jeklenem konjičku te prestižne nemške znamke, zdaj pa je predstavila svojega novejšega lepotca, ki si ga lahko privoščijo zgolj tisti z globljimi žepi.