Grozljivo dogajanje pred hišo znane Slovenke: »Kako bolan moraš biti v glavo ... Škoda, da si mi ušel!!!!«

Znana Slovenka, ki je operna pevka in je nastopala v obeh slovenskih operah, stala pa je tudi na odrih od Tokia do Kanade, je na družabnem omrežju opisala grozljivo izkušnjo. Gre za Alenko Gotar, ki je Slovenijo leta 2007 zastopala na Evroviziji s pesmijo Cvet z juga.

Tako je ogorčeno zapisala: »Kako bolan moraš biti v glavo, da s polnim gasom zapelješ v psa?? Škoda, da si mi ušel!!!!,« in objavila fotografijo, s katero je pokazala poškodovanega psa. Ob tem je Gotarjeva še dodala: »Tisti objestni brezjajčni revi, ki je divjala po cesti in nam pred hišo zbila psa ter pobegnila, sporočam, da ji želim, da se mu to vrne, in upam, da ima fajn zbit avto ter upam, da nima zavarovanja(za divjad)!«