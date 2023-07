Gordana Grandošek Whiddon pokazala svojo gromozansko ...

Je profesionalna plesalka, koreografinja, producentka in lastnica blagovne znamke večernih oblek GGW Design. Koreografirala je za plesni šov Strictly Come Dancing ter oddajo So You Think You Can Dance britanske televizijske hiše BBC in plesala pred britansko kraljico.

Širša slovenska javnost jo je spoznala v resničnostnem šovu The Real Housewifes Slovenija: Vražje dame.

Tokrat pa o njej pišemo iz povsem drugih razlogov. Na Instagramu se je namreč pohvalila s svojim vrtnarskim pridelkom. Kot da bi bila izkušena kmetica, je pridelala neverjetno veliko zelje.

Težko delo je, ampak prinese tudi veliko veselja, ko na svojem vrtu vzgojiš super veliko zelje. Še posebej po tem, ko je vse naokoli opustošeno zaradi divjanja neurja,« je zapisala ob fotografiji zeljne glave, ki si jo lahko ogledate spodaj.