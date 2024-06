Goran Dragić na Ptuju odprl svoje šesto košarkarsko igrišče (FOTO)

Zlati kapetan slovenske košarkarske reprezentance z evropskega prvenstva v Turčiji 2017 in prvi Slovenec, ki je igral na NBA All Stars Goran Dragić, je v sredo slavnostno odprl t. i. pametno košarkarsko igrišče Goran Dragić, ki je že šesto tovrstno, tokrat na Ptuju. Gre za projekt fundacije Goran Dragić, sponzorjev in lokalnih skupnosti pod ključnikom #PodamDaIgram.

Cilj je mladim in mladim po duši omogočiti več gibanja in druženja. Opremljeno je s QR kodami, ki uporabnikom omogoča obogatitev izkušnje z uporabo mobilne aplikacije.

Pomerili sta se ekipi Partizan in KK Ptuj. Zmagali so slednji.

Igrišče je vredno slabih 115 tisočakov.

»Celotna prenova je znašala 113.363,21 evra. Večinski delež smo zagotovili v proračunu Mestne občine Ptuj (51.740,64 evra), del sredstev so prispevali v občinskem podjetju Javne službe Ptuj (33.622,57 evra), razliko pa so zagotovili donatorji,« pravijo na ptujski občini. Ob odprtju se je odzval tudi Dragić: »Takšni dogodki me spomnijo na otroška leta, ko sem igral košarko v Iliriji v Kosezah, kjer so bila igrišča vselej polna.«

Nekdanji košarkar se te dni v Sloveniji mudil s svojo partnerico, brazilsko lepotico Greice Murphy, tako da sta bila oba v središču pozornosti.

Brata Malek, nekdanja tenisača, danes čarodeja za otroke ter velika podpornika slovenskih športnikov, v družbi podjetnika Tomija Gomilška

Direktor Taluma Marko Drobnič v družbi ptujskega politika Dejana Levaniča ter prijateljev.